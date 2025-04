Bologna Inter, Pagliuca: «I nerazzurri giocheranno sereni, ma Italiano è all’esame da grande. Peccato per Motta, fosse rimasto alla Juve il Bologna avrebbe più chance per la Champions…»

Gianluca Pagliuca è uno dei grandi ex di Bologna–Inter: nato nel capoluogo emiliano, è cresciuto nelle giovanili del club rossoblu, per poi farvi ritorno dopo avere dofeso a lungo la porta nerazzurra negli anni ’90. Ecco cosa ha detto a La Gazzetta dello Sport.

COSA COMPORTA L’ACCESSO ALLA SEMIFINALE PER L’INTER – «Prevale un’euforia che si protrae nel tempo. Non va via. Una gioia che ti fa giocare sulla stanchezza ed eventualmente sul dolore: non li senti. Giochi sereno, senza ansia».

LE COSE PIU’ BELLE DELLE DUE SQUADRE – «L’Inter è tosta proprio, sviluppa ripartenze perfette, se vuole una cosa la raggiunge. Il Bologna attacca feroce, non esce mai dalla partita, ha forza quadrata: a parte quei primi venti minuti a Bergamo, beh, la gara l’ha fatta Italiano. Inter e Bologna sono le due squadre che giocano meglio in Italia, oggi».

ITALIANO COME GASPERINI – «Più o meno lo stesso. Chiunque oggi deve giocare contro il Bologna pensa a una cosa: che vorrebbe evitarlo. E non tragga in inganno il fatto che magari qualche pedina non è al meglio: il Bologna ha fatto risultati anche quando mancavano certi cardini. E domenica ne mancheranno…».

ITALIANO PRONTO AL RINNOVO – «Sarebbe un pazzo ad andare via. Anche a Firenze è rimasto tre anni: io non sono per gli allenatori su una panchina a vita o quasi, ma tre o quattro anni è la giusta dose per programmare, sviluppare, avvicinarsi a qualcosa di importante, che sia un trofeo o no. Ripeto: sarebbe folle andare via, guarda che fine ha fatto quell’altro…»

MOTTA ALLA JUVE – «Quasi quasi arrivo a dire che per la corsa-Champions del Bologna, egoisticamente, sarebbe stato meglio che restasse. Oggi la Juve è più quadrata, più sul pezzo e i giocatori giocano nei propri ruoli…».

IL CALENDARIO DEL BOLOGNA – «Bologna-Inter è uno snodo per scudetto e Champions. Il Bologna studia da big: e se sei big, lo devi dimostrare anche davanti a calendari così»