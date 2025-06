Bologna, Francesco Pio Esposito è il nuovo nome in attacco: pressing sull’Inter

Il Bologna in pressing sull’Inter per Francesco Pio Esposito: in attesa di capire i piani dell’Inter l’attaccante piace alla dirigenza rossoblù

Secondo la Gazzetta dello Sport il Bologna guarda con grande interesse a Francesco Pio Esposito, giovane attaccante classe 2005 di proprietà dell’Inter, reduce da un’ottima stagione con lo Spezia. Il club rossoblù, impegnato il prossimo anno in quattro competizioni (Serie A, Coppa Italia, Europa League e Supercoppa in Arabia), è alla ricerca di un giovane di prospettiva da inserire come alternativa a Castro e Dallinga. Proprio in occasione dell’operazione Fabbian, già si erano poste le basi per un possibile futuro approdo di Esposito in Emilia, e ora la pista si è riaccesa. L’attaccante ha rinnovato con l’Inter fino al 2030, ma il mancato ritorno in Serie A con lo Spezia ha riaperto il discorso su un prestito, con il Bologna in pole position tra le tante pretendenti.

La volontà del giocatore, quella del nuovo allenatore nerazzurro e le possibili alternative sul mercato saranno determinanti, ma il profilo di Esposito risponde perfettamente alle esigenze del Bologna: un attaccante giovane, già abituato a lottare, capace di inserirsi gradualmente nei meccanismi della squadra senza pretese immediate di titolarità, ma con la fame giusta per crescere in un contesto europeo. Con Dallinga alle prese con un’operazione di sports-ernia (rientro previsto per metà ritiro) e Castro ritenuto incedibile dal club e da Vincenzo Italiano, la dirigenza felsinea è decisa a investire su un elemento complementare ma di grande prospettiva. Esposito, che ha impressionato per maturità e capacità realizzativa nonostante la giovane età, sembra il profilo ideale per questa scommessa. Il Bologna, da tempo al lavoro su questa idea, è pronto a muoversi concretamente appena l’Inter avrà chiarito i propri piani tecnici, nella speranza di anticipare la concorrenza e accogliere in rosa un nuovo talento pronto a fare il salto.