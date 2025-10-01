Italiano: «Non capisco cosa vi aspettavate dal Bologna e da quel giocatore. Sull'Europa League...» - Calcio News 24

Bologna, Italiano: «Non so cosa vi aspettavate da Rowe, serve solo pazienza»

Alla vigilia dell’impegno europeo contro il Friburgo, l’allenatore del Bologna, Vincenzo Italiano, si è presentato in conferenza stampa per parlare della crescita della squadra e, in particolare, di Jonathan Rowe, esterno offensivo arrivato negli ultimi giorni del mercato estivo dall’Olympique Marsiglia.

Interpellato sulle prestazioni del giovane inglese, il tecnico del Bologna è stato chiaro: «Non so cosa vi aspettavate da Rowe. A me è piaciuto molto nel primo tempo contro il Lecce: era la sua prima gara da titolare, in trasferta, in un contesto non semplice. Ambientarsi in una nuova realtà come quella di Bologna non è immediato, ci vuole tempo. Io non mi aspettavo di più da quanto ha mostrato finora. Tutto e subito non è possibile».

Italiano ha sottolineato come la filosofia del Bologna sia improntata sulla crescita graduale dei suoi giocatori, specie quelli giovani e con meno esperienza nel campionato italiano. «Tra qualche settimana – ha proseguito – Rowe farà gol, perderà meno palloni, ridurrà gli errori e alzerà la qualità delle sue giocate. Serve solo pazienza, ma sono convinto che sarà un giocatore importante per il Bologna».

Alla domanda su chi, tra Rowe, Cambiaghi e Dominguez, possa sostituire al meglio le giocate che Ndoye garantiva lo scorso anno, Italiano ha ricordato il grande impegno dell’esterno svizzero: «Ogni fine allenamento Dan si fermava da solo per migliorare il tiro, anche rischiando infortuni. Aveva fame, come Vlahovic ai tempi della Fiorentina. È questo salto mentale che fa la differenza. Gli esterni del Bologna devono diventare attaccanti aggiunti».

Il messaggio dell’allenatore è chiaro: nel progetto tecnico del Bologna, l’attitudine e la determinazione personale sono fattori determinanti tanto quanto il talento. E Rowe, pur essendo all’inizio del suo percorso in rossoblù, ha già dimostrato segnali incoraggianti.

Con la sfida al Friburgo ormai alle porte, il Bologna guarda avanti con fiducia, consapevole che la crescita dei suoi giovani, come Rowe, sarà decisiva per affrontare al meglio sia il campionato che l’Europa League.