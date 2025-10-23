Bologna, obiettivo riscattarsi a Bucarest. Quali saranno le scelte di Italiano? - Calcio News 24

Europa League, il Bologna cerca riscatto a Bucarest: Italiano punta su Lucumi, Moro e Orsolini per tornare alla vittoria

Dopo il pareggio in campionato, il Bologna di Vincenzo Italiano è pronto a tornare in campo questa sera a Bucarest per la sfida di Europa League. L’obiettivo è chiaro: conquistare tre punti fondamentali per rilanciare la corsa nel girone e restare agganciato al gruppo di testa. Il tecnico rossoblù, consapevole dell’importanza della partita e delle energie spese negli ultimi impegni, ha in mente un moderato turnover per presentare una squadra fresca ma competitiva.

Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, in difesa tornerà dal primo minuto Jhon Lucumi. Il centrale colombiano, tenuto a riposo contro il Cagliari, guiderà il reparto arretrato del Bologna con la consueta solidità. Al suo fianco è ballottaggio tra Heggem e Vitik, mentre sulle corsie laterali dovrebbero agire Zortea a destra e Lykogiannis a sinistra. Italiano punta su un assetto equilibrato, capace di garantire copertura ma anche spinta sulle fasce, elemento cruciale per le transizioni offensive dei rossoblù.

Le novità principali riguardano il centrocampo, dove Nikola Moro sembra destinato a ritrovare una maglia da titolare. Il croato farà coppia con Remo Freuler, chiamato ancora una volta a dettare i tempi di gioco e a gestire il ritmo della manovra. Il Bologna si affiderà alla loro esperienza per mantenere il controllo del possesso e creare linee di passaggio pulite verso la trequarti.

In avanti si rivede Riccardo Orsolini, rimasto inizialmente in panchina nell’ultima gara alla Unipol Domus. L’esterno offensivo è pronto a tornare protagonista dal primo minuto per dare imprevedibilità e profondità all’attacco del Bologna. Dietro la punta, Jens Odgaard è al momento favorito su Fabbian per il ruolo di trequartista, mentre sulla fascia sinistra dovrebbe essere confermato Jonathan Rowe, autore di buone prestazioni nelle ultime uscite.

Per quanto riguarda il centravanti, il ballottaggio resta aperto tra Thijs Dallinga e Santiago Castro, ma l’olandese appare leggermente in vantaggio. Italiano spera che il suo fiuto del gol possa fare la differenza in una partita che può pesare molto sul cammino europeo del Bologna.

Con un mix di qualità, freschezza e concentrazione, la squadra emiliana vuole scrivere un nuovo capitolo positivo nella sua avventura continentale. Una vittoria a Bucarest non solo darebbe fiducia al gruppo, ma rafforzerebbe ulteriormente l’immagine del Bologna come una delle realtà più solide e ambiziose del calcio italiano.

