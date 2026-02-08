Hanno Detto
Bologna, Italiano dopo la sconfitta contro il Parma: «L’espulsione di Pobega non c’è. Ma è un periodo in cui appena commettiamo un errore perdiamo!»
Bologna, Vincenzo Italiano ha commentato così la sconfitta dei rossoblù rimediata nel derby emiliano contro il Parma
A DAZN dopo Bologna Parma, Vincenzo Italiano ha rilasciato queste dichiarazioni.
ANALISI – «Oggi l’unica cosa che abbiamo fatto di grave è perdere questa partita. Per me l’espulsione non c’è. Non è un’entrata. Proporre questa prestazione nonostante fossimo in dieci dice tutto. Anche dopo il loro gol abbiamo avuto 3 occasioni. È un periodo dove come commettiamo un errore perdiamo. È un periodo in cui chiunque viene qui prende 3 punti immeritatamente».
GOL SUBITO – «Non riusciamo mai a mettere una pezza a situazioni che possono diventare pericolose. Io quello che avevo visto in diretta e che ho detto ai ragazzi è che dovevamo essere più aggressivi. Mi dispiace per i ragazzi».
PRESTAZIONE – «Oggi la nostra priorità era fare la prestazione e l’abbiamo fatta. Tranne contro il Milan eravamo in grande crescita. Oggi eravamo tornati quelli che otto mesi fa hanno vinto la Coppa Italia».
