Bologna, una reazione importante anche in Europa League. Qual è il piano contro l'Aston Villa? - Calcio News 24

Bologna, serve una partenza forte: Italiano prepara l’assalto all’Aston Villa. La situazione

Il Bologna è pronto a tornare protagonista in Europa, e l’obiettivo per la sfida di questa sera al Villa Park è chiaro: partire forte e portare a casa punti. Dopo l’ottima partenza in campionato, la squadra di Vincenzo Italiano vuole confermarsi anche a livello internazionale. L’Aston Villa arriva all’appuntamento con qualche incertezza e il momento è propizio per colpire subito.

«In Europa non sono concesse pause», ha ribadito il tecnico rossoblù durante gli ultimi allenamenti. L’atteggiamento, secondo Italiano, sarà decisivo: aggressività, intensità e concentrazione dovranno essere i tratti distintivi del Bologna fin dal primo minuto. Il Villa Park è uno stadio difficile, ma i felsinei hanno mostrato in questa stagione di saper affrontare a viso aperto qualsiasi avversario.

In vista della partita, però, restano alcuni dubbi di formazione. Nella seduta di rifinitura, l’undici iniziale provato da Italiano vedeva Zortea, Heggem, Lucumí e Lykogiannis in difesa, con Moro e Ferguson a centrocampo. Il trio alle spalle della punta era composto da Orsolini, Bernardeschi e Rowe, mentre in attacco figurava Dallinga. Una formazione con diverse soluzioni, anche se non mancano le incertezze.

In particolare, in mediana è difficile immaginare un’esclusione di Remo Freuler, uno dei giocatori più esperti e determinanti per il gioco del Bologna. Anche in attacco, occhio al possibile ritorno dal primo minuto di Castro, finalmente ristabilito e voglioso di lasciare il segno. Cambiaghi e Fabbian, invece, insidiano Bernardeschi e Rowe per un posto tra i titolari.

L’avversario, l’Aston Villa, non è nel suo miglior momento: alcune defezioni e recenti risultati altalenanti potrebbero condizionare la fiducia della squadra inglese. Per questo Italiano sta studiando una strategia aggressiva, puntando su una partenza sprint per mettere subito pressione agli uomini di Emery.

Per il Bologna, uscire con un risultato positivo da Birmingham significherebbe non solo fare un passo importante nel girone europeo, ma anche rafforzare ulteriormente il proprio status tra le rivelazioni stagionali. Italiano lo sa, e carica la squadra: mentalità vincente, compattezza e la giusta dose di coraggio saranno le chiavi per cercare l’impresa.

Il Bologna sogna in grande, e l’Europa può diventare il palcoscenico perfetto per dimostrarlo.