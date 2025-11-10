Bologna, Italiano vola! Il successo contro il Napoli sembra un’impresa: i rossoblù travolgenti contro i partenopei e sempre più vicini alla zona Champions

Bologna, Italiano vola! Rossoblù travolgenti al Dall’Ara: 2-0 ai campioni d’Italia, quinto posto e miglior partenza nell’era dei tre punti

Il Bologna di Vincenzo Italiano firma l’impresa della stagione battendo per 2-0 il Napoli di Antonio Conte e portandosi al quinto posto in classifica, a soli tre punti dalla vetta. Come riportato dal Corriere dello Sport, è stata una “lezione di Italiano ai campioni d’Italia”, un successo costruito con coraggio, intensità e lucidità, nonostante le difficoltà.

La squadra rossoblù ha affrontato la gara con due giorni in meno di recupero rispetto agli avversari e con un esordiente tra i pali, Pessina, subentrato all’8’ per l’infortunio di Skorupski. Da quel momento, però, si è trasformata in una favola sportiva: pressing alto, ritmo feroce e compattezza hanno permesso al Bologna di dominare la ripresa, siglando due reti di pregevole fattura e confermandosi una realtà da zona Champions.

Il Bologna vola, Italiano incanta

La formazione di Italiano ha espresso il suo miglior calcio, sfruttando la qualità dei movimenti e la forza collettiva. Dopo un primo tempo equilibrato, la svolta è arrivata con l’ingresso di Cambiaghi, imprendibile sulla sinistra: suo l’assist per Dallinga, rapido ad anticipare Rrahmani e firmare l’1-0. Il raddoppio è poi arrivato con Lucumi, letale di testa, che ha fissato il 2-0 in un Dall’Ara in festa.

L’allenatore rossoblù, al termine del match, è apparso soddisfatto ma lucido, continuando a incitare i suoi fino al 95’: un segno della fame e della mentalità che hanno portato il Bologna alla miglior partenza in Serie A nell’era dei tre punti.

Napoli in crisi, Conte amaro: «Non siamo più una squadra vera»

Dall’altra parte, notte fonda per il Napoli, alla terza gara consecutiva senza gol. Gli azzurri hanno mostrato carenze in tutti i reparti: nessun tiro pericoloso nella ripresa, poche idee offensive e fragilità difensive evidenti. In particolare, la retroguardia con Rrahmani, Elmas e Politano ha sofferto le accelerazioni di Cambiaghi e Holm.

A fine gara, Conte ha lanciato un messaggio duro: ha parlato di mancanza di cuore e passione, di egoismo e involuzione tattica, assumendosi la responsabilità per il momento negativo. Ma il campanello d’allarme è forte: con cinque sconfitte stagionali tra campionato e Champions, il Napoli deve decidere se reagire o lasciarsi travolgere.