Bologna Juve, i convocati di Spalletti per la sfida contro i rossoblù: assenza pesanti per la Vecchia Signora, la lista

Bologna Juve, i convocati del tecnico bianconero Luciano Spalletti per la partita del Dall’Ara: assenze importanti per la Vecchia Signora

La Juventus si appresta a vivere una trasferta complicata al Dall’Ara, con una lista di convocati che mette in evidenza l’emergenza nel reparto offensivo. Luciano Spalletti ha ufficializzato i giocatori disponibili per la sfida contro il Bologna, ma le notizie non sono incoraggianti: sia Dusan Vlahovic che Arkadiusz Milik resteranno a Torino, ancora impegnati nei rispettivi percorsi di recupero.

Alle assenze pesanti in attacco si aggiungono quelle di Federico Gatti, fermato dai problemi fisici, e del terzo portiere Carlo Pinsoglio. Per il resto, l’allenatore bianconero avrà a disposizione l’intera rosa, con ampie soluzioni a centrocampo e sugli esterni. Tuttavia, la mancanza dei due centravanti di ruolo costringerà la Juve a reinventarsi, probabilmente puntando su David come riferimento avanzato.

In questo contesto, sarà fondamentale il contributo di Kenan Yildiz, chiamato a prendersi responsabilità importanti e a incidere contro la difesa rossoblù. La partita si prospetta come un banco di prova di carattere e compattezza per il gruppo, che dovrà sopperire con il gioco collettivo alla carenza di fisicità e presenza in area di rigore.

1 Perin

3 Bremer

5 Locatelli

6 Kelly

7 Conceicao

8 Koopmeiners

10 Yildiz

11 Zhegrova

15 Kalulu

16 Di Gregorio

17 Adzic

18 Kostic

19 Thuram

20 Openda

21 Miretti

22 McKennie

24 Rugani

25 Joao Mario

27 Cambiaso

30 David

32 Cabal

40 Rouhi

42 Scaglia

LEGGI ANCHE – Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

