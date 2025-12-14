Bologna Juve, i convocati di Spalletti per la sfida contro i rossoblù: assenza pesanti per la Vecchia Signora, la lista

Juventus News
Bologna Juve, i convocati del tecnico bianconero Luciano Spalletti per la partita del Dall’Ara: assenze importanti per la Vecchia Signora
La Juventus si appresta a vivere una trasferta complicata al Dall’Ara, con una lista di convocati che mette in evidenza l’emergenza nel reparto offensivo. Luciano Spalletti ha ufficializzato i giocatori disponibili per la sfida contro il Bologna, ma le notizie non sono incoraggianti: sia Dusan Vlahovic che Arkadiusz Milik resteranno a Torino, ancora impegnati nei rispettivi percorsi di recupero.
Alle assenze pesanti in attacco si aggiungono quelle di Federico Gatti, fermato dai problemi fisici, e del terzo portiere Carlo Pinsoglio. Per il resto, l’allenatore bianconero avrà a disposizione l’intera rosa, con ampie soluzioni a centrocampo e sugli esterni. Tuttavia, la mancanza dei due centravanti di ruolo costringerà la Juve a reinventarsi, probabilmente puntando su David come riferimento avanzato.
In questo contesto, sarà fondamentale il contributo di Kenan Yildiz, chiamato a prendersi responsabilità importanti e a incidere contro la difesa rossoblù. La partita si prospetta come un banco di prova di carattere e compattezza per il gruppo, che dovrà sopperire con il gioco collettivo alla carenza di fisicità e presenza in area di rigore.
1 Perin
3 Bremer
5 Locatelli
6 Kelly
7 Conceicao
8 Koopmeiners
10 Yildiz
11 Zhegrova
15 Kalulu
16 Di Gregorio
17 Adzic
18 Kostic
19 Thuram
20 Openda
21 Miretti
22 McKennie
24 Rugani
25 Joao Mario
27 Cambiaso
30 David
32 Cabal
40 Rouhi
42 Scaglia
