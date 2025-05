Bologna Juve, Luca Montezemolo: «Tifo rossoblù, allo scudetto del 1964 io c’ero. Baggio grande, ma il mio idolo è stato un altro. Invece di Giuntoli Elkann doveva prendere lui…»

Luca Cordero di Montezemolo è nato a Bologna, tifa per la squadra della sua città e ne è stato vicepresidente, carica che per un anno – non positivo, va detto, fu il 1990-91 d Maifredi – ha rivestito anche nella Juventus. A La Gazzetta dello Sport ha parlato delle due squadre che domani sera si giocheranno il 4° posto.

IL SUO PRIMO BOLOGNA-JUVENTUS – «Vado oltre e le spiego. La mia prima fase di innamoramento totale per il Bologna è datato 1964, giorno dello scudetto. E sa cosa c’entra Bologna-Juventus? Che il mio papà mi portò a Roma, all’Olimpico: mio papà juventino. Negri, Furlanis, Pavinato, Tumburus, Janich, Fogli… E quel genio di Bernardini che mise Capra. Il mio cuore batteva forte. Il Bologna vinceva lo scudetto. C’erano Bulgarelli, poi Haller che andò alla Juventus. Era una squadra fantasmagorica, con ragazzi che poi negli anni ho conosciuto via via».

IL BOLOGNA DI BAGGIO – «Dei Paramatti, Andersson, Nervo… Se è Robi il giocatore che ho amato di più?No, Bulgarelli è il mio primo della lista: lui mi faceva, e ci faceva, sognare moltissimo. Oppure adoravo anche Nielsen, ma anche Franco Janich, un po’ laziale (sorride,ndr) ma un gran signore. Fatto sta che durante il mio periodo da vicepresidente io di notte pensavo alla Ferrari e, Gran Premi a parte, perché quella era una Ferrari che vinceva…, la passione per il Bologna era l’altro mondo sportivo che mi coinvolgeva. Sa con chi parlavo spessissimo a cena di Bologna? Con Lucio Dalla. Ah, un altro giocatore che ho amato è stato Beppe Savoldi. Ricordo che una mattina, passeggiando per il centro di Bologna, mi sedetti ai tavolini del Bar Otello, in via Orefici a parlar di calcio coi tifosi. Quei ritrovi lì, adesso, purtroppo non ci sono più…».

LA SUA JUVENTUS – «Dall’esterno ho l’impressione che abbia sbagliato quasi tutto. Un giorno, in aeroporto, a un suo collega feci una battuta inerente al fatto che Elkann un giorno disse che la nuova Juve si sarebbe affidata totalmente a Giuntoli. Dissi che avrebbero fatto meglio a prendere De Laurentiis… Io non ho mai amato i proclami del prima, non funzionano».

CI SARA’ ALLA FINALE DI COPPA ITALIA – «Cento per cento».