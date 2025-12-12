Bologna Juve, le probabili formazioni: Spalletti ha deciso! Ecco chi giocherà con Yildiz dietro la punta, le ultimissime

Bologna Juve, le probabili formazioni: Spalletti ha sciolto i dubbi! Ecco chi ci sarà al fianco di Yildiz dietro la punta

La Juventus si prepara alla delicata trasferta di campionato contro il Bologna, in programma domenica sera al “Dall’Ara”. Dopo gli impegni europei, Luciano Spalletti è intenzionato a ricorrere a un moderato turnover per gestire al meglio le energie della squadra.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il tecnico bianconero ha già pianificato alcuni cambi nella formazione iniziale. La novità più rilevante riguarda la trequarti: Francisco Conceicao tornerà dal primo minuto, prendendo il posto di Edon Zhegrova. Il portoghese offrirà freschezza e dinamismo alla manovra offensiva, con velocità e tecnica utili a mettere in difficoltà la retroguardia emiliana.

Il vero nodo resta però l’attacco. Spalletti non ha ancora sciolto il dubbio sul centravanti titolare: il ballottaggio è serrato tra Jonathan David e Loïs Openda. Entrambi hanno trovato spazio nelle ultime uscite, ma la decisione finale verrà presa solo a ridosso del match, valutando condizioni fisiche e compatibilità tattica con il resto del reparto.

La scelta sarà determinante per stabilire chi guiderà l’attacco bianconero e proverà a sfruttare le occasioni che il Bologna concederà.

LEGGI ANCHE – Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

