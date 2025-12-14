Bologna Juventus, Chiellini: «Yildiz è un giocatore importante e la volontà è quella di continuare insieme. Scambio Frattesi Thuram? Dico una cosa»

Bologna Juventus, Chiellini ai microfoni di Dazn ha parlato a pochi minuti della partita. Diversi i temi affrontati dal dirigente bianconero

In casa Juventus è Giorgio Chiellini a parlare a pochi minuti dalla sfida contro il Bologna. Il dirigente bianconero si è soffermato su diverse questioni.

FRATTESI E THURAM – «Di Frattesi non parlo, mancanza di rispetto verso l’Inter. Ma Thuram è e rimane un giocatore della Juventus. Un messaggio importante e scontato, oggi gioca ed è un giocatore importante. Lo ha dimostrato in questo anno e mezzo. Non vogliamo privarci di lui ma costruire un futuro con lui».

RINNOVO YILDIZ – «Se avrei trattato io con il passaggio di proprietà? Non ne ho la più pallida idea, non c’è di questo problema (ride ndr). Kenan è un giocatore importante. Il contratto di un giocatore del genere non si sblocca in una settimana. Ma sta andando avanti pian piano e la volontà comune è di continuare insieme. Per fortuna non è in scadenza tra sei mesi che c’è questa urgenza ma siamo tutti consci dell’importanza e del valore del ragazzo e abbiamo la volontà di adeguarlo in maniera consono al suo status». LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU JUVENEWS24.COM