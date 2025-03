Bologna, la società rossoblù vuole blindare Vincenzo Italiano: i dettagli sul contratto del tecnico

La società sta lavorando al rinnovo del contratto dell’allenatore in scadenza nel 2026: i dettagli

Il Bologna si sta confermando come una delle squadre più in forma del campionato italiano e il merito di questo è sicuramente del tecnico Vincenzo Italiano. L’allenatore rossoblù è entrato nel cuore dei tifosi e piace alla società che starebbe lavorando per il rinnovo di contratto.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport nell’edizione odierna, il Bologna sta pensando a ragionare sul rinnovo del contratto dell’allenatore ex Fiorentina e Spezia in scandenza nel 2026 e blindarlo. Nel suo contratto biennale firmato col Bologna nell’estate 2024, Italiano non ha l’opzione per una stagione successiva né clausole particolari di risoluzione. Ma per non farlo arrivare, all’inizio del prossimo campionato, in scadenza, il Bologna vuole agire proponendogli un rinnovo.