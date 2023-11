Ferguson, il Bologna vede l’Europa: Motta come Perani, da record

Il Bologna ha raggiunto un risultato importante con la vittoria sulla Lazio con la rete di Ferguson: Thiago Motta ha eguagliato numeri importanti

Questo quanto ha riportato OPTA: «Il Bologna ha registrato una striscia di 10 partite consecutive di imbattibilità in Serie A per la prima volta dal periodo tra dicembre 1979 e marzo 1980 con Marino Perani in panchina».