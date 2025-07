Bologna, nuova leadership per Italiano: Vitik e i due campioni d’Europa Immobile e Bernardeschi

Bologna, con Vitik, Immobile e a breve Bernardeschi Vincenzo Italiano è pronto ad avere nuova esperienza e leadership nella rosa

Il Bologna riparte puntando sull’esperienza e la personalità. Tre volti nuovi, tre leader in campo e fuori: Martin Vitik, Ciro Immobile e presto anche Federico Bernardeschi. Un’“iniezione di capitani”, come la definiscono in casa rossoblù, per affrontare al meglio una stagione che vedrà i felsinei impegnati su quattro fronti, tra cui l’Europa League e la Supercoppa italiana.

L’ultimo ufficializzato è Martin Vitik, centrale ceco classe 2003, ex colonna dello Sparta Praga e della Nazionale Under 21. Alto 1,93, piede destro, sempre al centro della linea difensiva, arriva a Bologna per raccogliere – almeno in parte – l’eredità tecnica e carismatica di Beukema. Sull’avambraccio sinistro porta tatuato il Nettuno, una coincidenza che in città non è passata inosservata: «Non vedo l’ora di vedervi al Dall’Ara», ha dichiarato il difensore, legando da subito la sua immagine al simbolo di Bologna. Ha firmato un contratto di quattro anni più uno.

In attacco, invece, per la Gazzetta dello Sport è ormai questione di ore per l’annuncio ufficiale di Ciro Immobile. L’ex capitano della Lazio e campione d’Europa con l’Italia porterà in dote esperienza, fiuto del gol e una leadership maturata in anni di Serie A ad alti livelli. Con 207 gol all’attivo in carriera e tre titoli di capocannoniere, Immobile ha già salutato Istanbul e si prepara a iniziare la nuova avventura in rossoblù: il suo contratto prevede un anno con opzione, per un ingaggio da circa 2 milioni bonus compresi.

E poi c’è Bernardeschi. L’ex Fiorentina e Juventus è pronto a rientrare in Italia dopo l’esperienza in MLS con il Toronto, dove ha collezionato 26 reti e 22 assist, vestendo anche la fascia da capitano. Già cercato due anni fa dal Bologna, stavolta l’operazione andrà in porto: mancano solo alcuni dettagli burocratici, ma l’intesa è totale. Il contratto sarà di due anni più opzione per il terzo.

Con Vitik, Immobile e Bernardeschi, Vincenzo Italiano potrà contare su tre innesti di personalità per alzare l’asticella e dare ancora più forza al progetto europeo rossoblù.