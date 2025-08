Il Bologna in tartan: i rossoblù spingono per Lennon Miller, lo consiglia Ferguson

Bologna sempre più scozzese: a Ferguson, leader dei rossoblù, potrebbe aggiungersi anche Lennon Miller del Motherwell

Il Bologna vuole accelerare per Lennon Miller, 18 anni, regista del Motherwell e talento tra i più promettenti del calcio scozzese. I rossoblù hanno avanzato una prima offerta da 5 milioni di euro, a fronte della richiesta del club scozzese di 6 milioni. Una distanza contenuta che lascia presagire un possibile affondo a breve. Come riportato da la Gazzetta dello Sport, il Bologna non sarebbe però l’unico club interessato: su Miller ci sono anche Celtic, Rangers, Hibernian e Udinese.

Il tecnico del Motherwell, Jens Berthel Askou, ha ammesso: «L’interesse cresce ogni giorno, ci sono state offerte concrete». Segnali che fanno pensare a un addio imminente, con il Bologna pronto a chiudere, anche forte della sponsorizzazione di Lewis Ferguson, connazionale e compagno di Miller in nazionale.

Ma i rossoblù restano vigili su più fronti. In mediana non è da escludere un ritorno di fiamma per Matteo Pessina, che nell’ultima amichevole ha segnato e salutato il pubblico come se fosse l’ultima in maglia Monza. Intanto, per fare spazio, il Bologna potrebbe cedere Aebischer, nel mirino di Sassuolo, Cagliari e Pisa.

Nelle ultime ore è spuntato anche l’interesse per Filip Ugrinic dello Young Boys. Più indietro ma sempre viva la pista che porta a Eguinaldo dello Shakhtar, protagonista un anno fa al Dall’Ara in Champions League e ieri rimasto in panchina nell’amichevole contro il Besiktas, mentre segnava il compagno Kevin, per il quale è stata rifiutata una proposta da 15 milioni.

Il direttore Claudio Fenucci ha blindato Lucumí e Orsolini: «Non ci saranno altre cessioni importanti. Orsolini ha rinnovato ad honorem, è diventato il simbolo del club».

Più complicata invece la situazione per il terzino destro. Il Bologna aveva offerto 500mila euro più obbligo a 4,5 milioni per Zanoli, ma il Napoli chiede tra i 7 e gli 8 milioni. Restano monitorati Barbieri, Siquet e Athekame, anche lui seguito dall’Udinese.