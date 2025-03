Bologna, Lucumi in conferenza: «Portiamo tre punti importanti a casa. Possiamo fare qualcosa di straordinario»

Il difensore del Bologna Jhon Lucumi ha parlato nel post partita del match vinto contro l’Hellas Verona. Le parole

Il difensore del Bologna Jhon Lucumi dopo il match vinto in trasferta contro l’Hellas Verona di Paolo Zanetti ha parlato nella conferenza stampa post partita. A seguire le sue parole.

PARTITA – «Tutto il gruppo ha fatto una grande partita, volevamo questa vittoria, ci mancava in trasferta. Portiamo tre punti importanti a casa».

GRUPPO – «Pensiamo a partita dopo partita, ci mancano ancora diverse partite, andiamo avanti con questo atteggiamento, possiamo fare qualcosa di straordinario come fatto l’anno scorso, c’è un gruppo umano molto buono e questo aiuta».

COME STAI? – «Italiano e il gruppo mi hanno aiutato a ritrovare fiducia per poter tornare al mio livello. Ma questo succede nel calcio, dobbiamo lavorare giorno per giorno per migliorare le giocate che non vanno bene».

SEGNALE AL CAMPIONATO – «Abbiamo dimostrato di poter dare il massimo e che possiamo fare qualcosa di straordinario».