Bologna, la difesa ha numeri di livello europeo, solo una squadra fa meglio. Luppi: «Lucumi e Beukema, ecco chi è più forte tra i due» - Calcio News 24

Bologna, l’ex difensore Gianluca Luppi ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sulla squadra rossoblu in vista del rush finale di stagione

Il Bologna di Italiano sta crescendo a vista d’occhio e una parte del merito ce l’ha la fase difensiva. Un dato lo evidenzia su tutti: a parte il Bayern attestato a 2,1, i rossoblu con 2,8 di tiri subiti in porta è la migliore squadra in Europa, insieme al Napoli.

C’è di che esserne fieri e su La Gazzetta dello Sport ne ha ragionato Gianluca Luppi, difensore del passato, che ha parlato della coppia centrale attuale.

LE PAROLE – «Beukema e Lucumi hanno trovato un affiatamento importante, è evidente in ogni angolo della gara. Lucumi ha strapotere fisico e a volte eccede in sicurezza, ma è valido. Quello, però, al quale va dato grande attenzione è Beukema: è sempre tranquillo, concentrato, si vede che legge bene le situazioni, non perde la testa, gioca anche d’anticipo. Non è mai stato ammonito? Questa è dimostrazione lampante di un giocatore che sa cosa fare e come farlo nei tempi giusti».