Bologna Lykogiannis: «Siamo un gruppo molto unito»

Dopo il gol segnato al Dall’Ara nella vittoria del Bologna contro la Salernitana, Charalampos Lykogiannis ha rilasciato una lunga intervista ai canali ufficiali del club. Di seguito le sue parole.

GOL SALERNITANA – «Sono molto contento di questo che è il mio secondo gol stagionale: è stato molto bello sentire i nostri tifosi che facevano il mio nome. Quattro giorni prima della partita avevo sognato il gol e lo avevo detto alla mia fidanzata. Nel sogno però facevo gol su punizione…».

L’AZIONE CHE HA PORTATO AL GOL – «Alexis mi ha fatto un bellissimo assist: appena ho visto la corsa sapevo che mi avrebbe dato quel pallone e ho tagliato dentro l’area facendo gol di destro».

PRIMO GOL AL DALL’ARA – «E’ stato bellissimo sentire lo speaker che scandiva il mio nome insieme ai tifosi. Non vedevo l’ora di fare un gol così».

ATMOSFERA UNICA IN CASA – «Si, è così. I tifosi ci supportano e si fanno sentire anche quando giochiamo fuori casa, ma al Dall’Ara il pubblico è davvero un qualcosa in più a nostro favore».

SAELEMAEKERS – «Alexis ha segnato una rete bellissima. Sono molto contento per entrambi anche perché tra di noi c’è grande intesa in campo e questo ci permette di fare giocate come quelle sul mio gol».

AMICIZIA CON ALEXIS – «Si si, siamo vicini di spogliatoio e ci sentiamo ogni giorno».

GRUPPO COMPATTO – «Si, abbiamo un gruppo bellissimo. Nella mia carriera non ho mai vissuto un gruppo come questo».

ROTAZIONI E TITOLARITA’ – «Si, dobbiamo essere sempre tutti pronti. Io personalmente non giocavo da un mese, ma ci tengo a essere sempre pronto. Non vedevo l’ora di giocare e ho ripagato la fiducia del mister».

IN TOP 11 DELLA SETTIMANA – «Siamo molto soddisfatti. Non ne abbiamo parlato ma anche questo ci serve a darci l’ennesima conferma di quello che stiamo facendo, che è straordinario».

MOTTA – «Abbiamo parlato tanto del gioco che mettiamo in campo. Stiamo facendo molto bene e vogliamo continuare così. Siamo però già proiettati alla partita contro il Frosinone: dobbiamo andare là per portare a casa i tre punti».

OBITTIVO CHAMPIONS – «Mi piace sognare, ma dobbiamo mantenere i piedi per terra. Guardiamo partita per partita e vediamo dove possiamo arrivare».