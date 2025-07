Un Bologna “Italiano” per Italiano: dopo Immobile e Bernardeschi ora l’obiettivo è Pessina

Un Bologna sempre più “italiano” per Vincenzo Italiano: dopo gli arrivi di Immobile e quello imminente di Bernardeschi, il nuovo obiettivo è Pessina

Mambo Italiano. Così potremmo riassumere il nuovo corso del Bologna, versione Vincenzo Italiano, che punta forte sul talento made in Italy per costruire una squadra competitiva e con ambizioni nazionali. Dopo l’ufficialità di Ciro Immobile – già aggregato al gruppo e pronto per la presentazione odierna – e l’imminente arrivo di Federico Bernardeschi (previsto tra domani e il 19, giorno della partenza per Valles), i rossoblù mettono nel mirino anche Matteo Pessina.

Come riportato da la Gazzetta dello Sport, il centrocampista classe ’97, campione d’Europa con l’Italia nel 2021, è un nome molto apprezzato da Italiano. Giocatore tecnico ma di grande spirito di sacrificio, Pessina rappresenterebbe un rinforzo di valore per la mediana, dove si cerca un supporto per Freuler e un cambio di spessore per alzare il livello. Dopo una stagione positiva al Monza e l’amarezza per la mancata convocazione in azzurro, Bologna potrebbe offrirgli la ribalta giusta per rilanciarsi in chiave Nazionale.

Nel frattempo, il club emiliano lavora anche su altri obiettivi per il centrocampo: piace Fabio Miretti della Juventus, anche se l’idea prestito non entusiasma; resta viva la pista Asllani dall’Inter, mentre per Pobega si registra qualche timido riavvicinamento. Il Milan valuta 8 milioni, ma la distanza rimane.

In uscita, è ormai definito l’addio di Sam Beukema, diretto al Napoli per 33 milioni. Il difensore ieri ha salutato i compagni dopo aver svolto l’ultimo allenamento.

Tra i giovani seguiti, emerge anche il nome di Eric de Silva Moreira, 19enne centrocampista destro, ma al momento non ci sono trattative concrete. La filosofia, però, è chiara: un Bologna sempre più italiano, solido e ambizioso, pronto ad affrontare una stagione impegnativa su quattro fronti, Supercoppa compresa.

Italiano ha già dato il benvenuto ai nuovi, ha parlato chiaro: si parte subito forte. Pallone tra i piedi e testa al campo.