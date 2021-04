Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match perso contro l’Inter

PRESTAZIONE – «È da due anni che manca una punta da dieci gol a stagione, si è visto anche oggi. Magari con una vera prima punta avremmo giocato meglio. Abbiamo avuto diverse occasioni dove avremmo dovuto fare gol. Loro su una mezza occasione hanno segnato. La squadra ha fatto bene, anzi meglio dell’Inter. Abbiamo cercato di vincere contro la prima in classifica, loro difendevamo e ripartivano. Non posso dire nulla ai miei».

INFORTUNIO TOMIYASU – «Il Giappone ha vinto 14-0 contro la Mongolia e ha fatto giocare Tomiyasu. Ci vuole rispetto, che bisogno c’era di metterlo in campo? Alla fine pagano sempre gli allenatori. Potevo giocare anche io contro la Mongolia e avrei fatto bella figura».

MERCATO – «Io non posso entrare o fare gol. Il mio compito è quello di portare disciplina e allenare la squadra. Alleno chi mi mette a disposizione la società, io non devo fissare gli obiettivi. Io sono ambizioso, ma dipende sempre dal club. Vedremo cosa succederà a fine anno. Non so dire chi prenderemo o cederemo. Sto bene a Bologna? Sto bene da tutte le parti. Ho ancora due anni di contratto, ne parleremo».