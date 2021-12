Bologna, Mihajlovic: «Mourinho? Speriamo non vinca il migliore»

Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha parlato prima del fischio d’inizio della gara contro la Roma. Le sue dichiarazioni

Ai microfoni di DAZN, Sinisa Mihajlovic ha parlato prima di Bologna-Roma.

OBIETTIVI – «Vogliamo arrivare nella parte sinistra della classifica. Al momento ci sono tante squadre raggruppate in pochi punti, ma il campionato è ancora molto lungo. Noi pensiamo gara per gara per fare il meglio possibile».

RIVEDERE MOURINHO – «Sono le cose belle della vita e del calcio. Anche io, al momento dei sorteggi, aspettavo di giocare con la Roma. Guardavo subito quando avrei incontrato Josè e oggi sarà una bella occasione per vederci e salutarci. Speriamo non vinca il migliore».