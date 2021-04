Buone notizie per il Bologna di Sinisa Mihajlovic: Lukas Skorupski è tornato negativo al Coronavirus e ci sarà contro la Roma

Buone notizie per il Bologna di Sinisa Mihajlovic. Lukas Skorupski è tornato negativo al Coronavirus e ci sarà contro la Roma.

Come riporta Tuttobolognaweb.it, il portiere rientrerà infatti in città nella giornata di oggi, poi nei prossimi giorni si sottoporrà alla visita medica agonistica e, se tutto sarà ok, potrà riprendere gradualmente gli allenamenti.