Bologna, Mihajlovic striglia per mezz’ora la squadra e poi dirige l’allenamento

Sinisa Mihajlovic ha cancellato il giorno di riposo e poi ha diretto l’allenamento a porte aperte a Casteldebole

Ieri c’è stata una vera e propria sorpresa a Casteldebole. Sinisa Mihajlovic, infatti, dopo aver cancellato il giorno di riposo in programma, si è presentato al campo per dirigere l’allenamento del suo Bologna.

Il tecnico ha guidato l’allenamento in programma alle 14, seduta preceduta da un lungo confronto con la squadra durato mezz’ora. Mihajlovic deciderà di giorno in giorno se presentarsi o meno al campo di allenamento, in base alle proprie condizioni di salute, al meteo, ad eventuali controlli medici.