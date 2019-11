Mihajlovic presente a Casteldebole per l’allenamento del Bologna, potrà essere in panchina per il derby col Parma

Dimesso ieri dall’Ospedale Sant’Orsola dopo il terzo ciclo di cure, Sinisa Mihajlovic oggi si è recato al centro tecnico di Casteldebole per dirigere l’allenamento del suo Bologna.

Prima di iniziare, Mihajlovic ha tenuto un discorso per tutta la squadra. In programma domenica ci sarà il derby emiliano contro il Parma, l’auspicio è di vederlo in panchina per la quinta volta in questa stagione.