Bologna Milan, protesta dei tifosi rossoblu con il sindaco! Quella decisione per la finale di Coppa Italia ha fatto scoppiare la polemica - Calcio News 24

Bologna Milan, protesta da parte della tifoseria rossoblu contro la decisione del sindaco non mettendo il maxi schermo in centro

Grande protesta in casa Bologna per quanto riguarda la finale di Coppa Italia contro il Milan: soprattutto nei confronti del sindaco subito dopo una comunicazione tanto particolare quanto all’insegna delle polemiche.

Infatti il sindaco Lepore ha negato la presenza del maxi schermo in Piazza Maggiore per la finale: una scelta che ha fatto infuriare (e non poco) la tifoseria rossoblu