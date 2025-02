Bologna Milan, il grande gesto della società rossoblu nei confronti degli alluvionati. Ecco cosa succederà

Bologna Milan, metà dell’incasso della partita verrà devoluto in beneficenza dopo quella che è stata la situazione riguardante l’alluvione

Novità molto importante per quanto riguarda Bologna Milan di stasera, soprattutto sull’incasso della partita: dove la metà verrà devoluto in beneficenza dopo l’alluvione che aveva colpito l’intera città.

LA SITUAZIONE – Il rinvio ha destato all’epoca molte polemiche, soprattutto da sponda milanista, ma la decisione è parsa fin da subito ineccepibile considerando la situazione della città dopo l’esondazione del Ravone. C’è ancora del lavoro da fare, dopo diversi mesi, per mettere in sicurezza la zona e dare una mano alle popolazioni colpite e, esattamente come all’epoca, il Bologna ha confermato che la metà dell’incasso della partita di stasera sarà devoluta alla raccolta fondi indetta dalla Città Metropolitana per sostenere le famiglie colpite dall’alluvione del 19 ottobre 2024.