Bologna, contatti ancora vivi con Hans Nicolussi Caviglia: è il primo obiettivo per il centrocampo rossoblù

Il Bologna mantiene vivi i contatti con Hans Nicolussi Caviglia: è il primo nome per rinforzare il centrocampo, ma servono prima le cessioni

Il Bologna si conferma uno dei club più attivi in questa finestra di calciomercato, pronto a completare una serie di operazioni chiave per rinforzare la rosa. Secondo quanto riportato da Sky Sport, dopo i primi approcci nelle settimane scorse, la società rossoblù ha rilanciato i contatti per Hans Nicolussi Caviglia, centrocampista classe 1999 ex Juventus che nella passata stagione ha brillato con la maglia del Venezia. Il giocatore ha totalizzato 35 presenze in Serie A, realizzando 4 gol e fornendo 3 assist, dimostrando grande affidabilità e qualità nel suo ruolo.

Il centrocampista rappresenta uno dei profili seguiti con maggiore attenzione da Sartori e Di Vaio, che stanno valutando con cura tutte le opzioni sul tavolo. Tuttavia, il mercato in entrata del Bologna sarà fortemente condizionato dalle cessioni in uscita. Due nomi in particolare sono al centro delle trattative: Sam Beukema e Dan Ndoye. Il difensore olandese, richiesto con insistenza dal Napoli, potrebbe lasciare il club per una cifra intorno ai 30 milioni di euro, con le due società che sono in fase di confronto per trovare l’accordo definitivo.

Per sostituire Beukema, il Bologna ha individuato nel giovane Vitik e in De Winter i candidati principali, con quest’ultimo valutato intorno ai 40 milioni di euro, cifra che testimonia il valore elevato dell’esterno svizzero.

Sul fronte attacco, invece, si registra un importante ritorno imminente: Ciro Immobile è praticamente ad un passo dal firmare con il Bologna. L’esperto bomber italiano torna in Serie A dopo una stagione trascorsa in Turchia con il Besiktas, portando esperienza e gol in un reparto offensivo che punta a fare la differenza nella prossima stagione.

Il Bologna continua quindi a muoversi con decisione, tra conferme e nuovi arrivi, per costruire una squadra competitiva e ambiziosa in vista del campionato.