Bologna, numeri assolutamente da big: i felsinei possono sognare assolutamente in grande

Il Bologna di Vincenzo Italiano sta vivendo un momento molto positivo, riuscendo a coniugare solidità difensiva e incisività offensiva in un equilibrio raro da trovare. I numeri parlano chiaro: i rossoblù vantano il secondo miglior attacco del campionato e la terza miglior difesa, un bilancio che conferma come il lavoro del tecnico stia portando frutti concreti in entrambe le fasi di gioco. Solo l’Inter ha segnato più gol del Bologna, mentre Roma e Como hanno subito meno reti dei rossoblù. Questo dato evidenzia una squadra completa, capace di costruire gioco senza trascurare la fase difensiva.

In attacco, il Bologna si conferma tra le squadre più prolifiche della Serie A. Finora i rossoblù hanno realizzato 21 gol, quasi due a partita di media, superando persino squadre di vertice come Milan, Napoli e Roma. L’organico, ampiamente valorizzato da Italiano, ha saputo distribuire il peso offensivo su più giocatori, rendendo il Bologna imprevedibile e difficile da contenere. La squadra riesce così a garantire continuità nei risultati, anche in assenza di alcune pedine chiave.

Proprio su questo fronte, però, ci sono ancora margini di crescita. Secondo quanto riportato dal Corriere di Bologna, l’attuale rendimento non tiene conto del pieno apporto di Immobile e Rowe, due tra i principali colpi del mercato estivo. L’esterno inglese resterà fermo ancora per qualche settimana a causa di un infortunio, mentre Ciro Immobile potrebbe tornare a disposizione già da domenica prossima, seppur con minutaggio ridotto. La loro integrazione piena rappresenterà un ulteriore salto di qualità per il Bologna, potenziando ulteriormente le capacità offensive della squadra.

La fase difensiva, invece, continua a dare garanzie. Il Bologna ha saputo concedere pochissime occasioni agli avversari, confermando la solidità dei reparti e la disciplina tattica voluta da Italiano. La squadra riesce a coprire bene gli spazi, limitando gli avversari e consentendo al portiere di vivere gare relativamente tranquille. Questo equilibrio tra attacco e difesa rende il Bologna una delle realtà più solide e competitive del campionato, con ambizioni di confermarsi nelle posizioni alte della classifica.

In sintesi, il Bologna mostra una crescita costante e concreta. Con il rientro dei giocatori chiave e la conferma dell’equilibrio tattico, i rossoblù sono pronti a rendere ancora più competitiva la propria stagione. Italiano ha costruito una squadra completa, capace di segnare e difendere con efficacia, rendendo il Bologna una formazione temibile per qualsiasi avversario di Serie A.