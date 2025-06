Calciomercato Bologna, si guarda in casa Juve: Miretti, Mbangula e anche un altro ex bianconero

Calciomercato Bologna, per il centrocampo si guarda in casa Juve: Miretti e Mbangula nel mirino, piace anche un altro ex bianconero

Il Bologna, forte della qualificazione alla prossima Europa League grazie alla conquista della Coppa Italia, si è subito messo al lavoro per rafforzare la rosa in vista della nuova stagione. Come riportato dal Corriere dello Sport la coppia Sartori-Di Vaio è attiva su più fronti, anche con missioni “a sorpresa” come quella recente in Argentina. L’obiettivo è pianificare con precisione ogni reparto, dal portiere – considerando le tentazioni arabe per Skorupski – all’attacco. Il centrocampo resta una delle priorità: confermati Freuler e Ferguson, e probabili le permanenze di Moro e Aebischer, si cercano almeno due rinforzi, un centrale e un mediano tecnico. Le difficoltà di interlocuzione con l’Inter per Fabbian e Francesco Pio Esposito, dovute all’attuale vuoto tecnico dopo l’addio di Inzaghi, hanno spinto il Bologna a guardare altrove.

Tra le idee principali per la mediana spicca Sven Mijnans, classe 2000 dell’AZ Alkmaar: mancino duttile e dotato di visione di gioco, è un pallino di Sartori da tempo e potrebbe rappresentare anche un’alternativa offensiva. Sul fronte italiano, i rossoblù seguono con interesse Fabio Miretti, rientrato alla Juventus dopo il prestito al Genoa: mezzala adattabile, già provato da mediano da Allegri, offre dinamismo e tecnica. Un’altra opzione è Nicolussi Caviglia, altro ex bianconero e gradito a Italiano, che potrebbe aggiungere qualità e senso del gol al reparto, pur non avendo una grande fisicità. Infine, resta viva la pista Asllani: dopo due anni da comprimario all’Inter, il regista albanese cerca spazio da titolare, ma ogni trattativa coi nerazzurri è congelata. Da segnalare anche un sondaggio per Samuel Mbangula, esterno offensivo classe 2004 della Juventus, autore di un gol decisivo contro i rossoblù che ha fatto colpo su Italiano.