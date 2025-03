Bologna, Odgaard nel post partita: «Contento del nuovo ruolo da trequartista. Obiettivo? Non lo lo so...»

L’attaccante del Bologna Jens Odgaard ha parlato nel post partita del match vinto contro l’Hellas Verona. Le parole

L'attaccante del Bologna Jens Odgaard dopo il match vinto in trasferta contro l'Hellas Verona di Paolo Zanetti ha parlato ai microfoni di DAZN nel post partita. A seguire le sue parole.

POSIZIONE – «Gioco con fiducia in questa posizione da trequartista, sono contento del mio nuovo ruolo».

OBIETTIVO – «Non lo so, dobbiamo pensare partita dopo partita. Fare tre punti fuori casa è sempre difficile. Sono contento per Cambiaghi e per tutti i nostri tifosi».