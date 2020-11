Bologna, Orsolini: «Tre punti vitali. Che feeling con Mihajlovic»

Riccardo Orsolini, attaccante del Bologna, ha commentato la prestazione contro la Sampdoria ai microfoni del media ufficiale rossoblù

«Tre punti che ci volevano, l’importante era tornare al successo, oggi abbiamo mostrato carattere e un gioco buono a tratti. Si è visto spirito di squadra e la personalità che vuole il mister: non dimentichiamo che questa è una squadra molto giovane, stiamo lavorando duro per assimilare bene i giusti concetti. La voglia di fare bene e l’intraprendenza non ci mancano di certo. Il rapporto fra me e Mihajlovic? Bello, siamo due persone che si dicono quello che pensano, ogni tanto qualche screzio ma fa parte del rapporto fra due persone. Gli devo tanto perché con lui ho imparato molto».