Bologna, Italiano: «Oggi abbiamo fatto un passo indietro. Castro oggi poteva fare quattro gol, sotto porta siamo mancati»

Bologna, il tecnico dei rossoblù Vincenzo Italiano ha rilasciato alcune dichiarazioni nel post partita ella sfida contro il Verona

Bologna Verona è terminata 1-2, ecco le dichiarazioni del tecnico dei rossoblù Vincenzo Italiano a DAZN:

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

PAROLE – «Oggi abbiamo fatto un passo indietro, dispiace perché volevamo dare continuità ai risultati e migliorare la classifica. Dispiace perché avevamo fatto la cosa più difficile, cioè sbloccare una partita complicata ma poi non siamo riusciti a tenercela stretta. Davanti non siamo stati concreti e questo complica tutto»

ANALISI – «Qui si pensa che per il Bologna tutte le partite siano facili ma non è così. Quando dico che queste gare sono complicate è perché so che nulla è scontato. Noi non siamo quella squadra che a inizio gara vince facile. Castro oggi poteva fare quattro gol, sotto porta siamo mancati. Oggi l’abbiamo persa perché non siamo stati attentissimi sotto diversi aspetti. Sull’1-0 potevamo e dovevamo gestirla meglio, ci abbiamo messo del nostro».