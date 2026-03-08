Hanno Detto
Bologna, Italiano: «Oggi abbiamo fatto un passo indietro. Castro oggi poteva fare quattro gol, sotto porta siamo mancati»
Bologna, il tecnico dei rossoblù Vincenzo Italiano ha rilasciato alcune dichiarazioni nel post partita ella sfida contro il Verona
Bologna Verona è terminata 1-2, ecco le dichiarazioni del tecnico dei rossoblù Vincenzo Italiano a DAZN:
PAROLE – «Oggi abbiamo fatto un passo indietro, dispiace perché volevamo dare continuità ai risultati e migliorare la classifica. Dispiace perché avevamo fatto la cosa più difficile, cioè sbloccare una partita complicata ma poi non siamo riusciti a tenercela stretta. Davanti non siamo stati concreti e questo complica tutto»
ANALISI – «Qui si pensa che per il Bologna tutte le partite siano facili ma non è così. Quando dico che queste gare sono complicate è perché so che nulla è scontato. Noi non siamo quella squadra che a inizio gara vince facile. Castro oggi poteva fare quattro gol, sotto porta siamo mancati. Oggi l’abbiamo persa perché non siamo stati attentissimi sotto diversi aspetti. Sull’1-0 potevamo e dovevamo gestirla meglio, ci abbiamo messo del nostro».
