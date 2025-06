Bologna, Posch pronto a partire? Il difensore ha estimatori in Bundesliga

Il futuro di Stefan Posch può essere lontano da Bologna: rientrato dal prestito all’Atalanta può già partire, piace in Bundesliga

Il futuro di Stefan Posch è destinato a essere uno dei dossier più caldi del mercato estivo. Il difensore austriaco classe 1997, reduce da una stagione divisa tra Bologna e Atalanta, è tornato sotto la lente d’ingrandimento di diversi club, soprattutto in Bundesliga. Rientrato in Emilia dopo il prestito semestrale alla Dea, Posch non è stato riscattato dai bergamaschi, che avevano fissato l’opzione d’acquisto a 8 milioni di euro. Il mancato riscatto comporterà anche una penale di 1 milione di euro, oltre al milione già versato per il prestito oneroso.

Attualmente legato al Bologna fino al 2026, il difensore centrale – che può essere impiegato anche come terzino destro – potrebbe comunque lasciare i rossoblù. Secondo quanto riportato da Sky Sport DE, alcuni club tedeschi avrebbero già avviato i contatti per riportarlo in Bundesliga, dove Posch ha già giocato per anni con la maglia dell’Hoffenheim. Un ritorno in patria, in un campionato che conosce bene, potrebbe rappresentare un’opzione gradita al giocatore.

La stagione 2024-2025 ha visto Posch protagonista di un’annata spezzata: 19 presenze in Serie A con il Bologna senza segnare, 8 apparizioni in Champions League (condite da 2 gol), e poi il passaggio all’Atalanta a febbraio. A Bergamo ha collezionato 5 presenze in campionato e una in Coppa Italia. In totale, ha messo insieme 28 presenze stagionali in tre competizioni diverse, confermandosi come elemento affidabile per rotazioni difensive di alto livello.

Con diverse squadre a caccia di rinforzi per il reparto arretrato, il nome di Posch sarà con ogni probabilità uno dei più gettonati nelle prossime settimane. Il Bologna resta alla finestra, pronto ad ascoltare offerte.