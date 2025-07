Bologna, via alla nuova stagione. Date e orari sugli allenamenti: novità importante sui convocati! - Calcio News 24

Bologna, al via la nuova stagione: domani la ripresa al centro tecnico Galli. La situazione attuale dei rossoblu

È tutto pronto per l’inizio della stagione 2025-26 del Bologna nonostante la presenza del mercato. La squadra rossoblù si ritroverà domani sera al centro tecnico “Niccolò Galli” per dare ufficialmente il via alla nuova annata sportiva. L’appuntamento è fissato per le ore 20, quando staff e giocatori si riuniranno per una cena di squadra, primo momento di aggregazione e confronto in vista della lunga stagione che li attende.

Il primo allenamento ufficiale del Bologna è previsto per domenica 13 luglio alle ore 17:30. Sarà l’occasione per Mister Vincenzo Italiano di iniziare a lavorare sul campo con la rosa a disposizione, dopo un’estate ricca di aspettative e fermento in città.

I giocatori convocati per il raduno sono: Happonen, Pessina, Ravaglia, Skorupski; Beukema, Casale, De Silvestri, Erlic, Holm, Ilic, Lucumi, Lykogiannis, Miranda, Posch, Vitik; Aebischer, El Azzouzi, Ferguson, Freuler, Moro; Cambiaghi, Castro, Dominguez, Ebone, Immobile, Karlsson, Ndoye, Orsolini. A questi si aggiungerà martedì Giovanni Fabbian, che raggiungerà il gruppo dopo un periodo di recupero programmato.

Intanto a Bologna, Dallinga e Odgaard stanno completando il loro percorso di riabilitazione. I due attaccanti resteranno sotto osservazione dello staff medico rossoblù durante il weekend, per poi essere pronti a partire insieme al resto della squadra per il ritiro di Valles.

La città di Bologna vive con entusiasmo questo nuovo inizio, fiduciosa nel progetto tecnico guidato da Italiano, che dovrà confermare quanto di buono fatto nella passata stagione e portare il club a nuovi traguardi, magari in Europa. I tifosi non vedono l’ora di rivedere all’opera i loro beniamini, e lo dimostrano con la grande attesa per la prima seduta aperta al pubblico.

Il Bologna è pronto a ripartire: tra ambizione, lavoro e passione, la stagione 2025-26 può finalmente cominciare.