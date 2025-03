Bologna, una squadra lanciata verso l’Europa: nessuna big italiana come i rossoblu su quell’aspetto statistico

Bologna, una squadra che continua a crescere e stupire. Nel mezzo un dato importante che riguarda i punti conquistati con le rimonte

Il Bologna è sicuramente una delle squadre più in forma della Serie A, soprattutto per quanto concerne un dato: i punti conquistati con le rimonte. Ecco il racconto fornito da Tuttobolognaweb.

LA SITUAZIONE – Un bottino niente male, che è stato raccolto – come scritto in precedenza – anche nei momenti difficili, in occasioni di svantaggio. Questo perché il Bologna, in ben 12 casi, si è ritrovato sotto nel risultato. Tuttavia, la resilienza e la bravura dei rossoblù è stata proprio nel saper gestire questa situazione e di trovare comunque il modo per rimettersi in partita. In otto di queste dodici sfide, i felsinei hanno portato a casa quattro vittorie e quattro pareggi, mentre in altre quattro circostanze è arrivata la sconfitta. Sono 16 dunque i punti conquistati ed è proprio il Bologna a guidare questa classifica tra i club di Serie A. Dietro i rossoblù, seguono l’Atalanta e il Napoli, rispettivamente a 15 e 14 punti.