Bologna, prove di intesa con Italiano per il rinnovo: ecco l’offerta dei rossoblù al tecnico dopo la finale di Coppa Italia

Bologna, l’obiettivo è il rinnovo di Vincenzo Italiano: primi contatti per il prolungamento del contratto del tecnico

Vincenzo Italiano è il protagonista assoluto di questi giorni a Bologna, dopo aver conquistato la Coppa Italia 2025 con una cavalcata memorabile che ha portato trentamila tifosi rossoblù a Roma. Il tecnico ha ricevuto il “Premio Bulgarelli – Number 8” e ha ribadito il suo legame con il club, pur evitando di sbilanciarsi sul futuro: «Non è il momento, oggi si festeggia». Come riporta la Gazzetta dello Sport, l’allenatore ha già incontrato più volte la dirigenza per discutere del rinnovo, con una proposta sul tavolo che prevede l’estensione del contratto fino al 2027, un adeguamento dell’ingaggio da 2,2 a 2,5 milioni e rassicurazioni sul mercato. L’incontro decisivo, che coinvolgerà anche il suo avvocato, è atteso entro la settimana. Il Milan osserva la situazione con interesse, avendo inserito Italiano tra i candidati per la propria panchina, ma Bologna è determinata a trattenere il suo tecnico.

L’amministratore delegato Claudio Fenucci ha espresso con chiarezza la volontà del club: «Italiano ce lo teniamo stretto. Non solo è un grande professionista, ma anche una persona empatica, motore di un percorso straordinario». L’obiettivo è proseguire insieme, anche grazie alla sinergia con il direttore tecnico Giovanni Sartori, a sua volta al centro del progetto. Fenucci ha escluso la possibilità di replicare modelli esterni come quello dell’Atalanta, sottolineando la necessità di costruire un’identità sostenibile ma ambiziosa: rimanere agganciati in alto, tornare in Champions, magari rivincere la Coppa Italia. Sartori ha condiviso la gioia di un successo atteso a lungo, dopo tre finali perse, e ha chiuso con una battuta affettuosa: «Io e Vincenzo, se fosse andata male, chissà dove saremmo finiti…».