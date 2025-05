Italiano, tantissimi capolavori fino alla consacrazione di Milan Bologna: un percorso di mille emozioni! - Calcio News 24

Vincenzo Italiano: la collezione dei capolavori di un allenatore speciale. Milan Bologna è l’ultima tappa di un lungo percorso

Il 14 maggio 2025 è inciso a caratteri d’oro nella storia del Bologna Football Club e nel cuore dei suoi tifosi. La vittoria per 1-0 contro il Milan nella finale di Coppa Italia, decisa da una rete di Dan Ndoye in un Olimpico di Roma fremente di passione, non è solo la conquista di un trofeo che mancava da mezzo secolo, ma è il manifesto del calcio di Vincenzo Italiano: coraggio, organizzazione e la capacità di trasformare il collettivo in una forza capace di imprese memorabili. Questo trionfo è l’ultima, brillante perla di una carriera già costellata di autentici capolavori.

Impresa storica a Roma: Italiano e Ndoye firmano il trionfo del Bologna sul Milan (2024-2025)

Quella contro il Milan non è stata una semplice vittoria, ma un saggio di acume tattico, resilienza e fame di successo. Vincenzo Italiano ha preparato la sfida con meticolosa attenzione, annullando le principali fonti di gioco rossonere e costruendo le fondamenta per un successo meritato. Il Bologna è sceso in campo con personalità, senza alcun timore reverenziale.

La partita migliore – La finale di Coppa Italia: Bologna 1-0 Milan (14 maggio 2025, Stadio Olimpico, Roma)

In una serata elettrizzante, il Bologna ha affrontato il Milan con un’intensità e una disciplina tattica esemplari. La partita, tesa e bloccata per lunghi tratti, è stata decisa da un episodio che ha premiato l’audacia rossoblù: al minuto 67, Dan Ndoye, ha controllato il pallone in area e con un diagonale preciso ha trafitto il portiere rossonero, scatenando l’apoteosi della metà rossoblù dell’Olimpico. Il vantaggio è stato poi difeso con ordine e straordinario spirito di sacrificio, con Italiano che dalla panchina ha guidato i suoi ragazzi con lucidità fino al triplice fischio, consegnando al Bologna una coppa storica e la qualificazione diretta all’Europa League.

Europa e Finali (plurali!): Italiano riaccende la passione viola a Firenze (2021-2024)

Il DNA vincente e la capacità di costruire squadre competitive erano già emersi prepotentemente durante la sua esperienza alla guida della Fiorentina. In tre anni, Italiano ha rivitalizzato l’ambiente viola, riportando la squadra a frequentare con costanza le competizioni europee e raggiungendo ben due finali nel 2023: quella di Conference League (persa con il West Ham) e quella di Coppa Italia (persa con l’Inter). Nonostante l’epilogo amaro in entrambe le occasioni, il suo lavoro ha lasciato un’eredità di gioco propositivo e un ritrovato orgoglio nella tifoseria.

La Partita migliore – Semifinale Conference League: Basilea 1-3 Fiorentina d.t.s. (18 maggio 2023, St. Jakob-Park, Basilea)

Questa fu la quintessenza della Fiorentina di Italiano. Dopo aver perso 1-2 in casa all’andata, i viola compirono un’impresa memorabile in Svizzera. Una doppietta di Nico González mantenne vive le speranze, ma fu il gol di Antonín Barák al minuto 129 dei tempi supplementari a sigillare una rimonta incredibile e a proiettare la Fiorentina verso la finale di Praga.

Doppio miracolo Ligure: Spezia dalla B alla Salvezza con il Calcio di Italiano (2019-2021)

Vincenzo Italiano si è imposto all’attenzione nazionale con le imprese compiute sulla panchina dello Spezia. Nella stagione 2019-2020, ha orchestrato la prima, storica promozione in Serie A del club ligure, attraverso i playoff e con un calcio offensivo che ha sorpreso tutti. L’anno seguente, con il budget più risicato della categoria e una rosa data per spacciata, ha realizzato un altro capolavoro: la salvezza in Serie A (2020-2021), giocando sempre un calcio coraggioso e identitario.

La Partita migliore – Serie A: Spezia 2-0 Milan (13 febbraio 2021, Stadio Alberto Picco, La Spezia)

Una lezione di calcio impartita al Milan, che in quella stagione lottava per lo Scudetto. Lo Spezia di Italiano surclassò i rossoneri con un pressing asfissiante, un’organizzazione impeccabile e le reti di Maggiore e Simone Bastoni, dimostrando che le idee e il collettivo possono superare il divario tecnico.

La Sorpresa Granata: Trapani in B, la Prima Firma d’Autore di Italiano (2018-2019)

La sua ascesa iniziò a Trapani. Nella stagione 2018-2019, alla sua prima vera grande occasione nel calcio professionistico, prese una squadra di Serie C e, con risorse limitate ma una chiara visione di gioco offensiva, la condusse a una sorprendente promozione in Serie B attraverso gli insidiosi play-off, battendo squadre ben più quotate.

La Partita migliore – Finale Play-off Serie C (ritorno): Trapani 2-0 Piacenza (15 giugno 2019, Stadio Polisportivo Provinciale, Trapani)

Dopo lo 0-0 dell’andata, il Trapani di Italiano giocò una partita perfetta in casa, dominando il Piacenza e conquistando la Serie B grazie alle reti di Taugourdeau (rigore) e Nzola. Fu la prima, vera consacrazione del suo metodo.

Il Fil Rouge: identità Forte, Cuore Oltre l’Ostacolo

Dalla Serie C alla storica Coppa Italia vinta con il Bologna contro il Milan, la carriera di Vincenzo Italiano è un inno alla costruzione del gioco, alla valorizzazione del gruppo e alla capacità di infondere una mentalità vincente e coraggiosa, che permette alle sue squadre di superare ostacoli apparentemente insormontabili.