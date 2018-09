Di Francesco striglia la Roma: «Niente alibi: zitti e pedalare!»

Continua la crisi per la Roma, con la formazione di Di Francesco ko 2-0 col Bologna: ecco l’analisi del tecnico giallorosso

Nelle ultime ore sono tornate di moda le voci sul suo possibile esonero, Di Francesco striglia la Roma dopo la sconfitta col Bologna. Ecco l’analisi del tecnico giallorosso a Sky Sport: «Tutti parlano quando il lavoro paga, tutti gli allenatori cercano di lavorare, me compreso. Devo trovare la soluzioni internamente e non ci sono riuscito: parliamo sempre di numeri, poco di atteggiamenti. Se non si concretizzano le occasioni significa che manca qualcosa, non sono abituato a cercare alibi».

Continua Eusebio Di Francesco: «Quest’anno sono riuscito a lavorare con i giocatori dal ritiro, questo mi fa diventare matto: con sette partite in ventuno giorni è impossibile fare giocare sempre gli stessi calciatori, anche l’anno scorso ne cambiavo 5-6 a partita ed i risultati arrivavamo, andavamo tutti nella stessa direzione. I dati oggi ci condannano e mi condannano: dobbiamo solo stare zitti e pedalare».