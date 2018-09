Esonero Di Francesco, tecnico della Roma sotto osservazione

Esonero Di Francesco, altra sconfitta per la Roma: traballa la panchina del tecnico giallorosso? Le ultime

Esonero Di Francesco, acque agitate in casa giallorossa dopo Bologna-Roma, gara terminata 2-0. Solo due i punti raccolti nelle ultime quattro gare di campionato da Edin Dzeko e compagni, che hanno vinto solo all’esordio contro il Torino. Come se non bastasse, il cammino in Champions League è iniziato con il pesante ko per 3-0 contro il Real Madrid.

Negli scorsi giorni a Trigoria il tecnico ha convocato i senatori (Manolas, Dzeko, Kolarov, De Rossi, Perotti, Florenzi, Pastore e Fazio) per cercare una reazione dopo il brutto periodo, ma la batosta contro la formazione di Pippo Inzaghi ha prolungato la crisi: alta tensione in casa capitolina, con la panchina del tecnico che potrebbe iniziare a traballare…