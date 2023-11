Bologna, Saelemaekers: «Siamo in fiducia. Gol? Prima o poi arriverà»

Alexis Saelemaekers, centrocampista del Bologna, ha parlato prima del fischio d’inizio del match contro la Lazio

Alexis Saelemaekers ha parlato a Sky Sport prima di Bologna-Lazio.

LE PAROLE – «Tre punti oggi saranno molto importanti. Non guardiamo la classifica, alla fine della stagione manca ancora molto. Noi abbiamo lavorato tanto questa settimana, anche se abbiamo avuto la partita di Coppa Italia. Siamo in fiducia per questa gara. Il gol? Prima o poi arriverà anche quello».