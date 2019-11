Bologna, se non arriva Ibrahimovic ecco il piano B per l’attacco

Il Bologna sta cercando un nome per l’attacco e in lista c’è il sogno Ibrahimovic, ma la società pensa anche ad Andrea Petagna

Zlatan Ibrahimovic a Bologna sarebbe un sogno per la squadra emiliana, con lo svedese spinto dall’amicizia con Sinisa Mihajlovic dai tempi dell’Inter. Ma i rossoblu vogliono comunque rinforzarsi in attacco e, se il progetto Ibra non andasse a buon termine, la scelta dovrebbe ricadere su altri centravanti.

Come riporta il Corriere dello sport, Sabatini e Di Vaio sarebbero interessati ad Andrea Petagna. L’attaccante della Spal, grazie ai 16 gol segnati la scorsa stagione, è stato accostato anche all’Inter, e sarà sicuramente uno dei nomi più caldi di questa finestra di calciomercato.