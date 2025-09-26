Bologna, serve riscattare la sconfitta in Europa League. Le ultime in casa rossoblu - Calcio News 24

Bologna, a Lecce per continuare a correre: turnover e ambizioni europee

Il Bologna di Vincenzo Italiano torna in campo domenica 28 settembre alle ore 18:00, in trasferta al “Via del Mare” contro il Lecce, con l’obiettivo di dare continuità a un avvio di stagione brillante. Dopo l’impegno in Europa League, i rossoblù affrontano questa sfida con alcune novità nella formazione, ma con la stessa fame di risultati che sta caratterizzando questa prima parte del campionato.

I felsinei arrivano a Lecce con buone sensazioni e una classifica che inizia a sorridere: il progetto tattico di Italiano sta prendendo forma e il gruppo, pur con qualche infortunio, risponde con solidità, ritmo e intensità. L’allenatore ex Fiorentina sta dando una chiara identità al suo Bologna, puntando su un 4-2-3-1 fluido e aggressivo, in grado di adattarsi all’avversario ma senza mai rinunciare al palleggio e alla proposta offensiva.

Contro il Lecce, il Bologna cambierà qualcosa per far fronte alla stanchezza accumulata in Europa. Non saranno della partita Pobega, Sulemana e Immobile, ancora fermi per infortunio, mentre Casale torna tra i convocati ma partirà dalla panchina. In difesa, occasione per Holm, che potrebbe esordire dal primo minuto in campionato, anche se resta vivo il ballottaggio con Zortea. Completano la linea difensiva Heggem, Lucumí e Juan Miranda, sempre più integrato nei meccanismi di squadra.

A centrocampo, Italiano ha tre nomi per due maglie: Freuler, Ferguson e Moro si contendono un posto. In particolare, lo scozzese Ferguson è stato finora uno degli uomini chiave per il Bologna, non solo per la qualità, ma anche per la leadership in mezzo al campo.

In attacco, spazio a Dallinga come punta centrale, pronto a far rifiatare Castro. Sulle fasce agiranno Orsolini a destra e Rowe a sinistra, quest’ultimo in odore di prima maglia da titolare. Sulla trequarti, ballottaggio serrato tra Fabbian, Bernardeschi e Odgaard, ma il giovane ex Inter parte favorito.

Il Bologna vuole confermarsi tra le realtà più interessanti della Serie A e il match contro il Lecce rappresenta un banco di prova importante. La profondità della rosa e le rotazioni intelligenti sono le chiavi per affrontare al meglio un calendario fitto. I tifosi rossoblù sognano, e con questo passo, iniziano anche a crederci.