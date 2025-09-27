Bologna, servono i goal per risollevare la classifica. Il punto in vista della gara contro il Lecce - Calcio News 24

Bologna, a Lecce per cambiare marcia: servono i gol di tutti. La situazione attuale

Il Bologna è chiamato a reagire. Dopo un avvio di stagione altalenante, la squadra di Vincenzo Italiano è attesa da un test importante sul campo del Lecce. Finora, in cinque giornate, i rossoblù hanno raccolto 6 punti e realizzato soltanto tre gol: troppo poco per una formazione ambiziosa come quella felsinea. Come sottolinea il Corriere dello Sport, serve una svolta immediata e, soprattutto, servono i gol di tutti.

La trasferta di Lecce rappresenta un’opportunità, ma anche un banco di prova complicato. Il Bologna, infatti, non ha ancora segnato neanche una rete lontano dal Dall’Ara, un dato che preoccupa lo staff tecnico e che rischia di rallentare la corsa verso l’obiettivo salvezza e, possibilmente, qualcosa in più. Italiano lo sa bene, e sta lavorando intensamente per trovare soluzioni offensive alternative in attesa del rientro di Ciro Immobile, previsto solo a fine ottobre.

Nel frattempo, la responsabilità di andare in gol ricade su altri interpreti. Riccardo Orsolini e Castro sono già andati a segno, ma non possono bastare. L’allenatore del Bologna si aspetta risposte concrete anche da Odgaard, Bernardeschi, Rowe e Dallinga, tutti finora sotto le aspettative in zona offensiva. I numeri parlano chiaro: per puntare in alto serve una produzione offensiva più ampia e condivisa.

Contro un Lecce solido e ben organizzato, sarà fondamentale l’atteggiamento mentale, oltre alla tenuta fisica. Italiano sta valutando alcune rotazioni, consapevole che la gestione delle energie sarà cruciale in questo periodo intenso. La trasferta al Via del Mare arriva in un momento delicato e potrebbe dire molto sullo stato attuale del gruppo rossoblù.

Il tecnico chiede più cattiveria sotto porta e una maggiore partecipazione offensiva da parte di centrocampisti e attaccanti. Il Bologna ha dimostrato di saper costruire buone trame di gioco, ma finora è mancata la finalizzazione. In attesa del ritorno di Immobile, sarà quindi determinante l’apporto di tutti gli uomini d’attacco.

L’obiettivo a Lecce è chiaro: tornare a casa con tre punti e, soprattutto, ritrovare il gol. Solo così il Bologna potrà davvero invertire la rotta e iniziare a risalire la classifica con convinzione.