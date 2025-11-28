Bologna, giorni decisivi per Ciro Immobile? Come sta il centravanti rossoblu dopo gli ultimi allenamenti - Calcio News 24

Bologna, giorni decisivi per recuperare gli infortunati in vista del monday night

Potrebbero rivelarsi tre giorni fondamentali per svuotare l’infermeria quelli che separano il Bologna dal monday night contro la Cremonese, valido per la tredicesima giornata di Serie A. La squadra rossoblù si prepara a un impegno importante, con l’obiettivo di recuperare pedine chiave e presentarsi all’appuntamento nelle migliori condizioni possibili.

Il tema degli infortuni continua a tenere banco, ma le notizie per il Bologna iniziano finalmente a essere più incoraggianti. Ciro Immobile, che da alcuni giorni si sta allenando nuovamente con il gruppo, non è ancora rientrato tra i convocati, ma il suo percorso di recupero procede. Lo stesso Vincenzo Italiano, nella conferenza di ieri sera, ha sottolineato la necessità per il centravanti di ritrovare la confidenza con il campo, i ritmi gara e soprattutto di superare definitivamente la paura di una ricaduta. Nonostante ciò, l’impressione è che l’attaccante sia vicino al ritorno: archiviato l’impegno di Europa League e con la Cremonese in campionato seguita dal Parma in Coppa Italia, il tecnico spera di riaverlo a disposizione quanto prima.

Per il match contro la Cremonese, infatti, Immobile potrebbe già strappare una convocazione, anche se il suo utilizzo dipenderà dalle sensazioni dell’ultimo allenamento. Un recupero che sarebbe prezioso per il Bologna, desideroso di ritrovare peso offensivo e alternative in attacco.

Anche sugli esterni le prospettive sembrano migliorare: Italiano spera di allungare le rotazioni e riavere altri giocatori fondamentali. Nicolò Cambiaghi e Jonathan Rowe stanno lavorando con intensità per provare a rientrare in una delle prossime due partite casalinghe del Bologna, offrendo al tecnico ulteriori soluzioni sulle fasce, ruolo che si è rivelato cruciale nel suo sistema di gioco.

In vista del monday night, dunque, il Bologna guarda con ottimismo ai rientri in gruppo, con la speranza che questi recuperi possano trasformarsi in un nuovo slancio per affrontare al meglio le prossime sfide della stagione.

LEGGI LE ULTIMISSIME DELLA SERIE A