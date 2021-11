Bologna, Svanberg: «Meritiamo questa posizione in classifica»

Mattias Svanberg, centrocampista del Bologna, ha parlato dopo la vittoria della formazione rossoblù contro la Sampdoria

Mattias Svanberg, centrocampista del Bologna e migliore in campo oggi, ha parlato al termine della partita contro la Sampdoria. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN.

PARTITA – «Prima della partita sono sempre concentrato. Oggi un gol e un assist, aiutare la squadra è sempre più importante. Contro la Sampdoria avevo già segnato un gol e fatto un assist l’anno scorso in casa».

SAMPDORIA – «Loro sono forti in possesso palla e sono alti, dobbiamo aiutare tutti soprattutto in fase difensiva. Prima della partita ci ha detto che doveva trovare il risultato in trasferta, giornata bellissima. I punti in classifica sono meritati».

EKDAL – «Ekdal? Forse gli parlerò domani in nazionale. Mi sa che oggi non vuole parlare con me».