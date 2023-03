Bologna, tegola Dominguez: tre settimane di stop

Nico Dominguez, centrocampista del Bologna, dovrà stare fuori per almeno tre settimane. Ecco il report del club rossoblù

REPORT – Allenamento mattutino con esercitazioni tattiche e partitella finale oggi per i rossoblù a due giorni dalla gara col Torino. Nicolas Dominguez non si è unito al gruppo a causa di un trauma distorsivo al ginocchio destro rimediato nell’allenamento di ieri. Il giocatore osserverà alcuni giorni di riposo per poi intraprendere un percorso di riabilitazione, i tempi di recupero previsti sono di tre settimane.