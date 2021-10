Bologna, Theate: «Felice per il gol e i tre punti. Puyol il mio idolo»

Arthur Theathe, difensore del Bologna, ha parlato così dopo la vittoria sulla Lazio, arrivata anche grazie a un suo gol

Gol e assist per Arthur Theate, difensore del Bologna che ha così parlato a DAZN dopo il 3-0 alla Lazio:

«Il mio gol è stato importante. Sono felice per questa rete, che è arrivata dopo una settimana non semplice per la nostra squadra. Sono contento per me ma soprattutto perchè abbiamo raccolto i tre punti. E’ un sogno per ogni giocatore giocare in Serie A. Il mio idolo è sempre stato Puyol, mi piace per grinta e mentalità»