Le parole di Thiago Motta, tecnico del Bologna, dopo la vittoria ottenuta dai rossoblù in trasferta contro il Napoli

Thiago Motta ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria del Bologna contro il Napoli. Di seguito le sue parole.

COME RISPONDE AI COMPLIMENTI – «Non so cosa dire. Alla fine riesco a capire tante cose e i vostri commenti sono molto interessanti perché sapete di cosa si sta parlando. Oggi senza nessun dubbio meritavano di iniziare quegli 11. Ma anche i subentranti hanno fatto bene, hanno voglia di fare cose importanti. Grande prestazione e grande prova contro una squadra importante anche oggi».

CHAMPIONS VICINA – «Non faccio conti, metto tutta l’energia a godermi questo momento e questi ragazzi fantastici. Sono felice per i tifosi che ci seguono e vivono questi momenti sostenendoci, anche nelle difficoltà, ma sono contento soprattutto per i miei ragazzi».

TURNOVER – «Perché meritano di giocare anche loro. I portieri che abbiamo sono ottimi e meritava spazio anche Ravaglia. Non sono io che azzecco le formazioni, io mi fido di ciò che vedo durante la settimana. Sono loro che mi fanno capire, io sono solo attento a trovare i giusti input da ognuno di loro».

IDENTITA’ CHE HA DATO ALLA SQUADRA – «Come allenatore cerco di far capire la strada giusta e loro sono bravi a seguire. Skorupski quando gioca o non gioca è il primo a partecipare e essere presente in tutte le cose che ci riguardano. Entrambi i portieri che abbiamo meritano di giocare. Prima di tutto viene il collettivo».

ZIRKZEE – «Dobbiamo valutarlo, non so ancora. Ha sentito un piccolo fastidio al flessore sinistro ma ancora non sappiamo».

SCONTRI DIRETTI IN TRASFERTA – «A metà campionato abbiamo avuto difficoltà nelle trasferte. In questo momento abbiamo fatto bene anche fuori casa e questo è importante se vuoi ambire alla classifica che abbiamo adesso. Devo dire grazie ai ragazzi e al nostro pubbliche che ci sostiene anche lontano da Bologna. Soddisfatto e felice di vivere questo momento».