Bologna, Thiago Motta: «Vittoria meritata. Europa? Continuiamo a fare le cose come sempre»

Thiago Motta, allenatore del Bologna, ha analizzato la vittoria contro la Lazio: le dichiarazioni del tecnico

Intervistato dai microfoni di Sky Sport dopo Bologna–Lazio, Thiago Motta ha parlato così.

LE PAROLE – «Oggi mi è piaciuta la reazione dei ragazzi. La partita non era affatto semplice. La Lazio gioca bene a calcio, ha dei giocatori importanti. Noi siamo rimasti sempre in partita. Una volta andati in vantaggio abbiamo sempre controllato la gara. Questi risultati sono il frutto dei sacrifici dei ragazzi. I ragazzi avranno adesso dei meritati giorni di riposo per staccare la spina e stare lontani da me. Dopo inizierà la settimana con la testa alla Fiorentina. Non mi spaventano le nostre potenzialità. I ragazzi hanno voglia di lavorare ancora, affrontando le difficoltà nel modo giusto. L’entusiasmo fa parte del gioco, dobbiamo sfruttarlo a nostro favore. I ragazzi continueranno a fare le cose come sempre. Questi risultati sono frutto del lavoro quotidiano. Certo, dobbiamo migliorare. Nel primo tempo per esempio abbiamo sofferto troppo. Il secondo molto meglio, abbiamo affrontato meglio la gara. La vittoria l’abbiamo meritata. Sono orgoglioso di questo tifo, che non ha mai smesso di incitare i propri beniamini. Calafiori? Può giocare da difensore centrale e terzino senza problemi. Ha un coraggio enorme che riesce a trasmettere agli altri. Da centrale è un top del ruolo, ma sono sicuro che quando servirà farà bene anche a sinistra. Anche lui come tutta la squadra ha fatto una gara superlativa».