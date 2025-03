Bologna, che amarezza per i tifosi! Problemi per la trasferta di Venezia. L’indiscrezione in casa rossoblu

Il prefetto di Venezia ha vietato la vendita dei biglietti ai residenti della provincia di Bologna per il match della 30a giornata di campionato

Come riportato da Rai News il Prefetto di Venezia ha vietato la vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Bologna per il match di Serie A, valevole per la 30a giornata, Venezia-Bologna, in programma alle 15 di sabato 29 marzo allo Stadio “Penzo”.

La decisione è stata presa per motivi di sicurezza dopo precedenti scontri tra tifoserie, come quello dell’8 maggio 2022.

Il Venezia ha comunicato l’apertura della vendita dei biglietti del Settore Ospiti (con capienza 1001 posti) per i non residenti della provincia di Bologna.